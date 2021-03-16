Ролик виклали в мережу 14 березня, і за два дні він вже зібрав понад 920 тисяч переглядів.

Блогер зі Швейцарії Le Grand JD зняв документальний фільм про війну на Донбасі, побувавши на передовій і поспілкувавшись з бійцями ЗСУ та місцевими жителями.

Короткометражка доступна на YouTube-каналі блогера.

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Фільм під назвою "Війна в Україні" (La guerre en Ukraine) знятий французькою мовою. Ролик виклали в мережу 14 березня, і за два дні він вже зібрав понад 920 тисяч переглядів.

У картині розповідається про події Революції Гідності, про окупацію Росією Криму і частини Луганської та Донецької областей.

"З 2014 року йде війна на Донбасі, на сході України. Я дійсно хотів показати вам, що відбувається в цих областях", - пояснив блогер ідею фільму.

Також блогер розповідає про російську пропаганду, про збитий в небі над Донбасом пасажирський Боїнг МН17, показує, як люди перетинають лінію розмежування в Станиці Луганській, відвідує українських бійців на фронті.

На YouTube фільм Війна в Україні набрав вже 130 тисяч лайків. У коментарях автора фільму дякують і просять зробити субтитри до нього українською.

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Автор: Денис Прядко