В Абу-Дабі розпочався новий етап перемовин України, РФ та США, - Умєров

Про перебіг кожного етапу перемовин інформують Зеленського.

Черговий етап перемовин розпочався в Абу-Дабі, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі - Україна, Сполучені Штати Америки та Росія.

Як заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров, далі відбуватиметься робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.

"Працюємо в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави", - написав Умєров.

Переговори про завершення війни

4-5 лютого в Абу-Дабі пройде черговий раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії.

Видання Politico зауважило, що є ознаки того, що результати переговорів цього тижня можуть нарешті дати відповідь на ключове питання: чи серйозно налаштований президент Росії Володимир Путін на укладення миру. Зокрема, американські та українські чиновники кажуть, що є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути більш багатообіцяючими, ніж прийнято вважати.

Як повідомляв УНІАН, після переговорів, які відбулися в ОАЕ 23-24 січня, провідні західні засоби масової інформації писали, що питання майбутнього Донбасу залишається невирішеним.

Водночас аналітики ISW наголошували, що Росія не планує змінювати вимоги щодо завершення війни в Україні і відкидає гарантії безпеки.

Також вони зазначали, що Кремль, ймовірно, спробує представити мораторій на енергетичні удари як значну поступку, щоб отримати важелі впливу на майбутніх мирних переговорах.

