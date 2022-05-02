Втрат зазнала 24-та окрема бригада спецназу ГРУ.

Українські захисники в Донецькій області знищили групу російського спецназу з Сибіру. Втрат зазнала 24-та окрема бригада спецназу ГРУ.

Про це повідомляє в Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що десантники знищили групу російських спецназівців з Сибіру в районі селища Ямпіль.

"Зокрема, на відео зафіксовані залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення Головного управління (раніше відоме як ГРУ) Генерального штабу Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Українські десантники продовжують успішно вести бойові дії на цьому напрямку, постійно знищуючи російських окупантів і їх бронетехніку.

Раніше повідомлялося, що український моряк з Радянського ПЗРК "Ігла" збив російський винищувач за $ 40 мільйонів.

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