Зокрема, надійшла інформація про двох загиблих і двох поранених у Селидовому.

Унаслідок чергових ударів російських окупантів по Донецькій області понад 20 людей було поранено, а ще четверо - загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Одна людина загинула і одна поранена внаслідок обстрілу Українська. Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто зі "Смерчів". Пошкоджено приватний будинок, інфраструктурний об'єкт і два підприємства", - зазначив він.

Філашкін підкреслив, що Селидівська громада постійно зазнає ворожих ударів, тож залишатися тут небезпечно, як і на решті території Донецької області.

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Згодом голова ОВА заявив, що щонайменше одна людина загинула і 20 було поранено внаслідок обстрілу Комара у Волноваському районі.

"Росіяни скинули на село три керовані авіабомби - убили 32-річну жінку. Пошкоджено 13 приватних будинків, чотири крамниці, дві багатоповерхівки, два об'єкти інфраструктури і адмінбудівлю", - написав Філашкін.

Крім того, підкреслив він, надійшла інформація про двох загиблих і двох поранених у Селидовому.

"Кожне місто і село Донеччини завжди перебуває під загрозою ворожих обстрілів. Залишатися тут небезпечно!" - ще раз наголосив очільник ОВА.

Обстріли росіянами України

Як повідомляв УНІАН, 3 липня РФ атакувала Дніпро ракетами та дронами. У місті пролунали кілька вибухів. Загалом було чутно близько десяти вибухів.

Повітряні сили Збройних сил України поінформували, що ворог атакував Дніпропетровщину трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними безпілотниками типу "Shahed".

Того дня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу міста. 27 людей постраждали, з них 11 були госпіталізовані, двоє - у тяжкому стані.

Сьогодні, 5 липня, він повідомив, що у Дніпрі збільшилась кількість жертв внаслідок удару РФ 3 липня - в лікарні померла ще одна постраждала. Жінці було 72 роки. За словами голови ОВА, кількість жертв через російську атаку збільшилася до вісьмох.

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