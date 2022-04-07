Інформація від військовополонених дозволить розкрити плани Російської Федерації в регіоні.

На території Херсонської області одній з груп розвідників Збройних сил України вдалося затримати чотирьох російських солдатів. Зараз ведеться допит полонених окупантів.

Інформацією про успішну операцію українських розвідників поділилося угруповання військ "Південь" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Допит ворогів ведеться з метою отримати наступні дані: приналежність окупантів до конкретного формування ЗС РФ, завдання підрозділу, стан укомплектованості озброєнням, матеріально-технічними засобами та особовим складом. На основі отриманих даних ВСУ зможе прогнозувати подальші дії Росії з просування в Херсонській області.

Українські солдати також планують здобути особисту інформацію про кожного військовополоненого. Це дозволить використати окупантів для обміну на бійців ЗСУ або цивільних.

Нагадаємо, більше двох тижнів тому в українському полоні перебували 562 полонених ворога. Відтоді відбулися два обміни: перший — наприкінці березня, а другий — на початку квітня.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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