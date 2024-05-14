Тисячі українців покинули прикордонні міста і села на північному сході Харківської області, де російські війська перейшли в новий наступ.

Новий російський наступ у Харківській області України змусив понад 6000 людей евакуюватися з невеликого міста Вовчанськ. Люди намагаються врятуватися від життя в окупації – уже вдруге.

Як зазначає The Washington Post, хвиля переселенців із Вовчанська, розташованого всього за кілька кілометрів від російського кордону, і навколишніх населених пунктів нагадує перші дні вторгнення в лютому 2022 року. Але новий наступ армії РФ ще гірший, кажуть евакуйовані.

"Протягом кількох днів на Вовчанськ і сусідні прикордонні міста з літаків неодноразово скидалися російські фугасні бомби вагою по півтонни кожна. Постійно чути звуки артилерійських обстрілів. Чути, як над головою дзижчать безпілотники-камікадзе, що врізаються в автомобілі. Так багато всього горить – ліс, машини, житлові будинки, – що від сильного диму важко дихати", – сказано в матеріалі. Відео дня

Після трьох днів інтенсивних обстрілів Вовчанськ став майже безлюдним. До війни в місті проживало близько 17 тисяч осіб – залишилося кілька сотень.

Навіть літні жителі, які раніше клялися ніколи не виїжджати, кажучи, що їм нікуди йти, тепер вирішили виїжджати, не в силах витримати тотальної руйнації, що насувається на них.

"Ви думаєте, їм потрібні ці села? Там нічого не залишилося. Вони збираються йти далі. Вони просто зачищають нас, щоб ми не заважали їм у їхніх подальших планах", – каже 73-річна Валентина Іллєнко.

Російські окупанти досягли північних околиць міста, і українські військові заявили, що направили підкріплення для відбиття нападу. Багато евакуйованих кажуть, що побоюються, що Росія може зробити другу спробу дістатися до міста Харків – другого за величиною в Україні.

Харків уже два роки зазнає частих ракетних обстрілів, але внаслідок масштабного українського контрнаступу у вересні 2022 року сили РФ були витіснені з більшої частини північно-східного регіону, включно з багатьма прикордонними містами, де Росія зараз знову наступає. У міру просування окупантів ризик того, що Харків знову опиниться в зоні досяжності російської артилерії, зростає.

"Ворог наступає на нас із півночі і намагається просунутися далі на наші території. Росіяни намагаються зайняти місто Вовчанськ і взяти його під свій контроль, але наші військові поки що стримують їх там, і бої точаться абсолютно по всіх напрямках", – заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі американські чиновники із занепокоєнням спостерігають за діями Росії, але поки не вважають, що Україна перебуває на межі значних територіальних втрат. У Вашингтоні заявили, що рішення Росії завдати удару зараз, найімовірніше, продиктоване усвідомленням того, що Україна швидко переозброюється завдяки новому фінансуванню, нещодавно схваленому Конгресом після більш ніж шестимісячної затримки. Росія, ймовірно, з'ясовує, як далеко вона може просунутися за цей час.

Наступ РФ на Харківщині: це варто знати

Уже кілька днів як окупаційні війська РФ розпочали новий наступ у Харківській області. Ворог мав певні успіхи – захоплено кілька населених пунктів. Зокрема, росіяни вивісили свій прапор у Глибокому.

14 травня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія розмістила невеликі штурмові підрозділи поблизу Сумської області на тлі наступу на Харківщині. При цьому він зазначив, що у нас немає резервів для перекидання на ці напрямки – усі сили або там, або в Часовому Яру.

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