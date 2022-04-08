У Чернігові внаслідок бомбардувань та обстрілів російської загарбницької армії загинули близько 700 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міський голова Чернігова Владислав Атрошенко сказав в ході онлайн-брифінгу.
"Я можу назвати приблизну цифру - це 700 осіб. Це сукупно військових і цивільних. Крім того, є 70 тіл непізнаних, які ми не можемо ідентифікувати, хто це за люди", – зазначив міський голова.
"Крім того, найжахливіше, приблизно є 40 осіб, це мінімум зниклих безвісти. Є розуміння причини, але доказів немає", - сказав Атрошенко і пояснив, що якщо люди стояли в радіусі 40-50 метрів від попадання авіабомби, вони згорали до тла, і їх тіл тепер не існує.
За його даними, в Чернігові зараз залишаються жити від 80 до 95 тис. громадян. До початку війни в Чернігові перебували 285-290 тис. осіб.
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- По всій Україні йдуть запеклі бої. Ворог бомбить міста, з особливою жорстокістю знищується мирне населення. Населені пункти буквально стираються з лиця землі. З перших днів вторгнення Чернігів став однією з найгарячіших точок в Україні. У місті гуманітарна катастрофа.