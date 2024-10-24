На його думку, після налагодження процесів є загроза "величезних потоків" північнокорейських солдатів.

На перших партіях солдатів з Північної Кореї як на "лабораторних мишках" досліджуватимуться проблеми їхньої інтеграції в російську армію.

Про це в ефірі "Київ 24" сказав Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, відповідаючи на запитання щодо того, наскільки солдати з Північної Кореї можуть своєю кількістю відіграти вагому роль на полі бою.

"Кількість військ… Зараз ми можемо оцінювати одну ситуацію, а якщо глянути у трішки віддалене майбутнє, ми розуміємо, що такі цифри можуть максимально зростати. Зараз це просто перші такі лабораторні мишки, як я їх називаю, на яких будуть досліджуватися ризики, проблеми взаємодії двох армій. Проблеми адаптації чи інтеграції північнокорейських солдатів в російську армію", - зазначив Тимочко.

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Водночас, за його словами, щойно цей процес відшліфується, мінімізуються проблеми, "тоді є загроза величезних потоків північнокорейських солдатів".

"Оцих 12 (тисяч північнокорейських солдатів - УНІАН), що тоді завозять, - я більше схильний до думки, що це будуть піхотні підрозділи. Але можливі варіанти, що це будуть бригади", - сказав голова Ради резервістів.

Стосовно того, як можуть бути використані ці солдати, Тимочко зазначив, що "більше ми чуємо, що все-таки Курська область".

"І це зрозуміло в тому плані, що Росія, по суті, запускає іноземні війська на свою територію, і вони там це можуть подати як акт взаємопідтримки", - зауважив він.

Крім того, Тимочко підкреслив, що мовний бар’єр між росіянами та північнокорейцями може бути проблемним у взаємодії на тактичному рівні. Зокрема, це може стосуватися пілотів з КНДР.

Військові КНДР у російській армії

Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника зазначило, що укладена в червні угода про військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю містила секретний пункт, який надавав КНДР дозвіл направити на війну в Україну першу хвилю з приблизно 1 тис. північнокорейських солдатів.

За його словами, за цією тисячею військових підуть і інші. Наразі більша частина північнокорейських військ перебуває на безпечній відстані від лінії фронту.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж переконаний, що Росія не буде масово використовувати військових з Північної Кореї на полі бою в Україні, та й вони не мають такої підготовки, яка б давала б їм перевагу в битвах.

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