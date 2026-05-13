Ворог просунувся в бік Словʼянська: в DeepState розкрили деталі

Взято під контроль частину "сірої зони".

Російські окупанти мали нові просування в Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Закітного", – йдеться у повідомлені.

Згідно з мапою експертів, ворог взяв під контроль частину сірої зони південніше цього населеного пункту.

Зазначимо, що Закітне розташоване на схід від двох стратегічних міст Сил оборони України – Лиману та Словʼянська.

Раніше аналітики DeepState повідомляли про інші просування РФ в цьому регіоні. Зокрема тоді говорилось, що росіяни мали успіхи в Бахмутському та Покровському районах Донеччини.

Також аналітики повідомляли й про інші просування росіян в районі Закітного 11 травня. Тоді ворог просунувся також на південь від цього населеного пункту, фактично дійшовши до сусідньої Каленики.

Аналітики з Інституту вивчення війни раніше заявляли, що російські окупанти використали так зване перемирʼя на фронті для того, щоб перекинути свої війська. Експерти відзначають, що в ці дні вони наростили удари БПЛА на фронті. Зокрема використання дрона "Молнія".

