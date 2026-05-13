Скільки треба робити кроків щодня, щоб не набирати вагу, - результати дослідження

Професор Марван Ель Гох поділився, що близько 80 % людей із надмірною вагою які спочатку схудли, зазвичай набирають частину або всю втрачену вагу знову протягом трьох-п’яти років.

Нові результати досліджень свідчать, що проходження близько 8 500 кроків на день може допомогти людям уникнути повернення ваги після дієти, повідомляє Science Daily.

В статті вказується, що ці результати будуть представлені на цьогорічному Європейському конгресі з питань ожиріння (ECO 2026) у Стамбулі, Туреччина, який проходитиме 12–15 травня. Вони також будуть опубліковані в журналі International Journal of Environmental Research and Public Health.

Видання пояснює, що багато програм схуднення заохочують людей більше ходити щодня. Однак, за словами дослідників, досі не було достатньо доказів того, чи справді збільшення кількості кроків на день допомагає людям схуднути під час дієти.

Відео дня

До того ж, залишається незрозумілим, чи може збільшення кількості кроків допомогти людям утримати досягнуту вагу з часом, і якщо так, то яка кількість кроків може бути найефективнішою.

Чому важливо запобігати поверненню ваги

"Найважливішим – і найскладнішим – завданням у лікуванні ожиріння є запобігання поверненню ваги. Близько 80 % людей із надмірною вагою або ожирінням, які спочатку схудли, зазвичай набирають частину або всю втрачену вагу знову протягом трьох-п’яти років", - пояснює професор Марван Ель Гох.

Пояснюється, що з метою подальшого дослідження професор Гох разом із колегами з Італії та Лівану провели систематичний огляд та метааналіз попередніх досліджень, присвячених ходьбі та контролю ваги.

Деталі проведення дослідження

Дослідники проаналізували 18 рандомізованих контрольованих досліджень. З них до остаточного метааналізу було включено 14 досліджень, у яких взяли участь 3 758 дорослих. Середній вік учасників становив 53 роки, а середній ІМТ – 31 кг/м².

"У дослідженнях брали участь люди з кількох країн, зокрема з Великої Британії, США, Австралії та Японії", - йдеться в статті.

У ході досліджень порівнювали 1 987 учасників, які брали участь у програмах зміни способу життя (LSM), з 1 771 особою з контрольних груп, які або дотримувалися дієти без додаткової підтримки, або не отримували жодного лікування.

Видання зазначає, що програми зміни способу життя поєднували рекомендації щодо харчування з порадами більше ходити та відстежувати кількість кроків за день.

Ці програми передбачали початковий етап схуднення, за яким слідував етап підтримки, покликаний допомогти учасникам утримати вагу на досягнутому рівні протягом тривалого часу.

"На початку дослідження обидві групи мали схожий рівень фізичної активності. Учасники групи LSM в середньому робили 7 280 кроків на день, тоді як учасники контрольної групи – 7 180 кроків на день", - розповідає видання.

Більша кількість кроків пов’язана з меншим відновленням ваги

Учасники контрольної групи не збільшили щоденну кількість кроків у значній мірі та не схудли протягом досліджень. Проте учасники програм LSM збільшили свою щоденну кількість кроків у середньому до 8 454 кроків до кінця етапу схуднення. За цей час вони втратили в середньому 4,39 % своєї маси тіла, що дорівнює приблизно 4 кг.

Учасники в основному підтримували високий рівень активності протягом усього періоду стабілізації ваги, досягнувши до кінця дослідження середнього показника 8 241 кроків на день. Вони також зберегли більшу частину втраченої ваги, а середня довгострокова втрата ваги склала 3,28%, або приблизно 3 кг.

Гош зазначає, що результати дослідження свідчать про те, що програми зі зміни способу життя можуть сприяти значному довгостроковому зниженню ваги.

"Учасників слід завжди заохочувати збільшувати кількість кроків до приблизно 8 500 на день під час фази схуднення та підтримувати цей рівень фізичної активності під час фази підтримання ваги, щоб запобігти поверненню зайвої ваги. Збільшення кількості кроків до 8 500 на день – це проста та доступна стратегія запобігання поверненню зайвої ваги", - зазначив він.

Інші новини про користь ходіння

Раніше УНІАН повідомляв, що лікарі розповіли, свільки треба ходити для того, щоб мати ясний розум.

Також ми писали, що кардіолог порадив, скільки тижнів потрібно ходити, щоб помітити позитивний вплив для серця.

Вас також можуть зацікавити новини: