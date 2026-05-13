Лубінець: Росія заблокувала обмін полоненими '1000 на 1000'

Україна передала списки на обмін, однак Москва, за словами омбудсмана, затягує процес та намагається перекласти відповідальність на Київ.

Українська перемовна група давно передала Росії списки на обмін у форматі "1000 на 1000", який обіцяв американський президент Дональд Трамп, але Москва сторона затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну.

Про це заявив омбудсман України Дмитро Лубінець в етері національного телемарафону. За його словами, робота щодо обміну не припинилася, але процес гальмують.

"Коли ти навіть про щось домовився з росіянами – ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді робота не зупинилась. Кожного дня відбуваються робочі процеси, перемовні процеси", - заявив Лубінець.

Він додав, що Україна виконала всі свої зобов'язання: списки передані, перемовна група виконала всі зобовʼязання. Тепер рішення за Росією, натомість вона затягує процес і намагається маніпулювати.

Обмін "1000 на 1000" - що відомо

Нагадаємо, що ввечері 8 травня Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир’я між Україною і Росією і про обмін полоненими за принципом "тисяча на тисячу" з кожної країни.

Водночас, диктатор Володимир Путін заявив, що Київ буцімто не надав жодних пропозицій щодо обміну бранцями і взагалі "зник з радарів".

Обізнаний представник Офіу президента у коментарі УНІАН повідомив, що заява Путіна про те, що Україна нібито не готова до обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, не відповідає дійсності. Ймовірно, Кремль прагне зірвати відповідні домовленості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ще відбувається погодження конфігурації обміну полоненими між Україною і Росією.

