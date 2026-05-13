Лубінець: Росія заблокувала обмін полоненими '1000 на 1000'

Українська перемовна група давно передала Росії списки на обмін у форматі "1000 на 1000", який обіцяв американський президент Дональд Трамп, але Москва сторона затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну.
Про це заявив омбудсман України Дмитро Лубінець в етері національного телемарафону. За його словами, робота щодо обміну не припинилася, але процес гальмують.
"Коли ти навіть про щось домовився з росіянами – ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді робота не зупинилась. Кожного дня відбуваються робочі процеси, перемовні процеси", - заявив Лубінець.
Він додав, що Україна виконала всі свої зобов'язання: списки передані, перемовна група виконала всі зобовʼязання. Тепер рішення за Росією, натомість вона затягує процес і намагається маніпулювати.
Обмін "1000 на 1000" - що відомо
Нагадаємо, що ввечері 8 травня Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир’я між Україною і Росією і про обмін полоненими за принципом "тисяча на тисячу" з кожної країни.
Водночас, диктатор Володимир Путін заявив, що Київ буцімто не надав жодних пропозицій щодо обміну бранцями і взагалі "зник з радарів".
Обізнаний представник Офіу президента у коментарі УНІАН повідомив, що заява Путіна про те, що Україна нібито не готова до обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, не відповідає дійсності. Ймовірно, Кремль прагне зірвати відповідні домовленості.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ще відбувається погодження конфігурації обміну полоненими між Україною і Росією.