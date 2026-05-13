Сили оборони не залишають Покровськ, але можуть вийти з Мирнограда, - ЗМІ

Сили оборони тримають Покровськ, у Мирнограді допускають складніший сценарій.

Сили оборони України не отримували завдання залишати Покровськ, де українські військові продовжують утримувати позиції в північній частині міста. Водночас у Мирнограді ситуація значно складніша, і там може розглядатися контрольований відхід, пише "РБК-Україна" з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією на Покровському напрямку.

За словами співрозмовника, російські війська розглядають Покровськ як район накопичення особового складу та підтягують туди резерви.

"Для ворога Покровськ зараз відіграє роль накопичувача живої сили, вони стягують туди додаткові резерви. Для ЗСУ завдання – ведення позиційної оборони, ніхто звідти виходити наразі не збирається", – зазначило джерело.

Відео дня

У Мирнограді, за словами співрозмовника, українські підрозділи присутні, однак обстановка там більш напружена:

"Там ситуація значно складніша, тому контрольований відхід може мати місце".

Джерело також зазначає, що інтенсивність бойових дій залишається високою, зокрема навіть у періоди так званого "перемир’я" 9–11 травня. Водночас, за його словами, російські війська зменшили кількість застосувань керованих авіабомб порівняно з минулим роком, але авіація залишається одним із ключових факторів тиску.

"Загалом у ці дні трохи спала інтенсивність обміну артилерійськими ударами. Але ключову роль відіграють ВПС противника, у цьому компоненті вони нам дуже дошкуляють", – зазначило джерело.

Окремо співрозмовник наголосив, що однією з головних проблем для українських підрозділів у районі Покровська залишається логістика, зокрема евакуація поранених.

"Допомагають НРК, доводиться інколи вигадувати складні схеми, щоб вивезти поранених", – пояснило джерело.

Покровський напрямок - головні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська не полишають спроб захопити всю Покровсько-Мирноградську агломерацію. Зараз ворог прагне витіснити підрозділи Сил оборони України з північних районів Покровська Донецької області.

Для цього ворог зараз намагається накопичити свої сили, в тому числі і бронетехніку, танки, особовий склад на півдні агломерації, на півдні міста Покровськ.

Вас також можуть зацікавити новини: