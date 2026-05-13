Курс євро знижується: скільки коштує валюта в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,65 грн, а євро – 51,40 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 13 травня, не змінився і складає 44,19 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 8 копійок і становить 52,00 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,87 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,80 грн/євро, а курс продажу - 51,60 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 13 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 8 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин не очікує різкого падіння гривні цього року. За його словами, наразі українська валюта має два ключові "стовпи" підтримки – міжнародну фінансову допомогу та валютні обмеження. Він прогнозує, що до кінця року курс долара перебуватиме у межах 45-46 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: