'Око за око': ще одна країна таємно атакувала Іран, - Reuters

Ер-Ріяд завдав секретних авіаударів по іранській території після масованих атак дронів і ракет по країнах Перської затоки.

Саудівська Аравія здійснила серію неоприлюднених авіаударів по території Ірану на тлі масштабної війни на Близькому Сході. Про це пише Reuters з посиланням на інформовані джерела. Це перший відомий випадок, коли саудівські військові безпосередньо завдали ударів по іранській території.

За словами двох західних чиновників, атаки ВПС Саудівської Аравії відбулися наприкінці березня та були "ударами око за око" після атак Ірану по території королівства.

Точні цілі ударів агентство підтвердити не змогло. Саудівська сторона офіційно не підтвердила проведення операції, а МЗС Ірану не відповіло на запити журналістів.

Війна виходить за межі Ірану та Ізраїлю

За інформацією Reuters, конфлікт значно розширився після того, як США та Ізраїль 28 лютого завдали авіаударів по Ірану. У відповідь Тегеран атакував усі шість держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Іран завдавав ударів не лише по американських базах, а й по цивільній інфраструктурі, аеропортах та нафтових об’єктах. Крім того, Тегеран перекрив Ормузьку протоку, що спричинило проблеми у світовій торгівлі.

Ер-Ріяд та Тегеран домовилися про деескалацію

Після ударів між Саудівською Аравією та Іраном почалися інтенсивні дипломатичні контакти. За словами іранських і західних чиновників, сторони зрештою досягли неформальної домовленості про деескалацію.

Один з іранських чиновників заявив, що домовленість була спрямована на "припинення бойових дій, захист взаємних інтересів та запобігання подальшій ескалації".

Неформальне перемир’я почало діяти приблизно за тиждень до того, як США та Іран домовилися про ширше припинення вогню 7 квітня.

Напередодні ударів міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан заявив, що королівство залишає за собою право на військову відповідь.

Згодом Ер-Ріяд вислав іранського військового аташе та чотирьох дипломатів.

За підрахунками Reuters, у період із 25 по 31 березня Саудівська Аравія зазнала понад 105 ракетних та дронових атак. Уже на початку квітня кількість ударів суттєво зменшилася.

Колишній керівник саудівської розвідки принц Туркі аль-Фейсал у колонці для Arab News написав, що керівництво королівства свідомо намагалося уникнути втягування країни у "піч руйнування".

Як повідомляв УНІАН, Об’єднані Арабські Емірати могли таємно брати участь у військових ударах по Ірану під час нещодавнього конфлікту. За даними The Wall Street Journal, монархія Перської затоки, яка раніше сама ставала мішенню атак Тегерана, почала діяти як активний учасник бойових дій.

Серед операцій, які ОАЕ офіційно не підтверджували, називають удар по нафтопереробному заводу на острові Лаван у Перській затоці. За даними джерел, атака сталася на початку квітня – приблизно під час оголошення про можливе припинення вогню.

