Пов’язаний з Іраном танкер пройшов Ормузькою протокою попри блокаду США, – Bloomberg

Танкер був завантажений іранським газом.

Супертанкер класу VLGC з іранським скрапленим вуглеводневим газом (СВГ) пройшов з Перської затоки повз межі блокади, оголошені минулого місяця ВМС США, пише Bloomberg.

За оцінками платформ відстеження суден Kpler та Vortexa, для свого поточного рейсу надвеликий танкер під назвою Tara Gas завантажив іранський скраплений газ на початку травня. Він перетнув лінію блокади, що простягається від Рас-аль-Хадда в Омані до ірано-пакистанського кордону, пізно ввечері 12 травня і наразі рухається в південно-східному напрямку в Аравійському морі.

З моменту, як США оголосили про введення блокади проти Ірану, військові кораблі перехопили деякі судна далеко за межами цієї лінії, але вона залишається орієнтиром для капітанів і власників суден. Принаймні один нафтовий танкер, ймовірно, взагалі прослизнув повз неї.

Відео дня

Судноплавство на Близькому Сході зазнало серйозних змін з того часу, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали перших ударів по Ірану. Судна, які планують пройти через Ормузьку протоку та Оманську затоку, тепер змушені враховувати суперечливі вимоги військово-морських сил обох країн, інакше вони ризикують зазнати нападу або бути затриманими.

Центральне командування США заявило 12 травня, що з початку блокади воно перенаправило 65 комерційних суден та вивело з ладу чотири.

Судно Tara Gas, відоме під своєю колишньою назвою Gas Global, пов’язують з Іраном. Згідно з базою даних Equasis, власник цього танкера VLGC-класу - компанія Global Gas Inc., що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Блокада Ормузької протоки – останні новини

Запроваджена блокада не ідеальна і є вразливою з обох боків. Так, протягом квітня принаймні чотири танкери, завантажені нафтою з ОАЕ, вийшли з Перської затоки на схід без погодження Ірану. На експорт вони доправили щонайменше 6 мільйонів барелів нафти.

За оцінками аналітиків, світових запасів нафти вистачить лише до кінця цього місяця, якщо протоку не буде повністю розблоковано.

Вас також можуть зацікавити новини: