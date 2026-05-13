Представлено перші фото експортної БМП Borsuk, яка може стати в нагоді Україні

У експортній версії польську БМП оснастили безекіпажною баштою Turra-30.

Польська компанія Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) на виставці IDEB Defence & Security 2026 представила експортну версію модульної гусеничної платформи UMTP, яка є основою бойової машини піхоти Borsuk. Про це повідомляє Defense Express.

В експортній версії машина отримала безекіпажну башту Turra-30 від словацької компанії EVPÚ a.s. з можливістю встановлення гармати від ZTS Special або Northrop Grumman. Також машина оснащена спареним 7,62-мм кулеметом і протитанковими керованими ракетами SPIKE LR/LR2.

Ймовірно, Польща та Словаччина хочуть спільно просувати експортну версію на ринки третіх країн. Така машина могла б стати в нагоді Україні, яка гостро потребує сучасних БМП. Водночас камуфляж машини натякає на орієнтацію насамперед на азійський ринок.

Експерти зазначають, що на БМП чекає жорстка конкуренція на сучасному ринку, де представлений широкий вибір новітніх бойових машин піхоти, тим паче що принаймні частина з них уже перевірена в бою.

Варто враховувати, що сам Borsuk лише нещодавно запустили в серійне виробництво, тож Польщі знадобиться ще певний час для виходу на прийнятні темпи випуску машин.

БМП Borsuk – довідка УНІАН

Базова БМП Borsuk є машиною виробництва Huta Stalowa Wola, що входить до складу PGZ. Вона призначена для заміни застарілої БМП BWP-1 (польське позначення БМП-1), яка перебуває на озброєнні польської армії.

Borsuk має абсолютну перевагу над радянською БМП-1 за всіма ключовими параметрами: вогневою потужністю, захищеністю, ситуаційною обізнаністю та ергономікою. Маса машини становить 28 тонн. Екіпаж становить три особи, а десантне відділення вміщує шість бійців.

На виставці IDEB 2026 також було представлено іншу цікаву новинку – новий середній танк CFL-120 Karpat від компанії Czechoslovak Group.

Він є результатом співпраці Czechoslovak Group та турецької FNSS Savunma Sistemleri. Машина створена на базі гусеничного шасі турецької розробки, її серійне виробництво планують організувати на потужностях Czechoslovak Group у Словаччині.

Ще раніше УНІАН писав, що Німеччина розпочала розробку нового основного бойового танка, який у ЗМІ отримав умовну назву Leopard 3. Його планують оснастити 130-мм гарматою з автоматом заряджання.

