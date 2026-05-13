У 6 разів більше: незалежні аналітики назвали рекордну ціну 'Золотого купола'

Американський бюджетний регулятор оцінив витрати на "Золотий купол" у $1,2 трлн.

Незалежне Бюджетне управління Конгресу США (CBO) оцінило вартість розробки, розгортання та експлуатації масштабної системи протиракетної оборони "Золотий купол" у близько 1,2 трильйона доларів протягом 20 років. Це значно перевищує попередню оцінку Пентагон у 185 мільярдів доларів, пише Reuters.

Йдеться про один із ключових оборонних проєктів, який просуває президент США Дональд Трамп. "Золотий купол" передбачає створення багаторівневої системи захисту США, яка включатиме:

наземні ракети-перехоплювачі;

сенсори та системи управління;

космічні елементи для виявлення і знищення загроз.

Окрему роль у проєкті має відігравати космічний рівень – сузір’я приблизно з 7800 супутників, які, за оцінками, становитимуть близько 70% загальної вартості закупівель.

За розрахунками CBO, система має покривати всю територію США, включно з Аляскою та Гаваями, і потенційно зможе відбивати удари таких країн, як Північна Корея.

Водночас у звіті зазначається, що "Золотий купол" може виявитися перевантаженим у разі масованої атаки з боку Росія або Китай.

Політична критика та суперечки щодо вартості

Деякі американські політики вже розкритикували проєкт. Сенатор-демократ Джефф Мерклі заявив, що система є "масштабною роздачею коштів оборонним підрядникам за рахунок платників податків".

У Пентагоні не коментують нові оцінки вартості програми.

Космічні сили США вже уклали контракти з 12 компаніями на розробку космічних систем ПРО на суму до 3,2 млрд доларів. Серед потенційних підрядників – великі оборонні корпорації, зокрема Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX та Boeing.

Згідно з планом, повноцінне розгортання системи передбачене до 2028 року, відповідно до виконавчого указу, підписаного у січні 2025 року.

"Золотий купол" Трампа - що відомо

На початку березня стало відомо, що вартість розробки перспективної системи протиракетної оборони США під назвою Golden Dome ("Золотий купол") зросла до 185 мільярдів доларів, що на 10 мільярдів доларів більше, ніж планувалося раніше.

Як вважають аналітики, "Золотий купол" має всі шанси стати одним з найдорожчих оборонних проєктів США, з яким хіба що можуть позмагатися міжконтинентальні балістичні ракети LGM-35 Sentinel, вартість створення яких сягнула понад $160 млрд.

