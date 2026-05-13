Вживані та нові: названо бензинові авто, які найактивніше розкуповують українці

Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ на першому місці опинився Hyundai Tucson.

Минулого місяця в Україні зареєстрували 13,6 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Наведений показник на 15% перевищив результат аналогічного періоду минулого року. Із загальної кількості 2,4 тисячі становили нові автомобілі (на 12% більше, ніж торік), а 11,2 тисячі – вживані (приріст склав 16%).

Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ на першому місці опинився Hyundai Tucson, який покупці традиційно цінують за поєднання доступної ціни, функціональності, надійності та сучасного дизайну.

Відео дня

ТОП-5 моделей нових бензинових легковиків:

Hyundai Tucson – 182 од.; BMW 3 – 132 од.; Mazda CX-5 – 130 од.; Škoda Karoq – 123 од.; Suzuki SX4 – 116 од.

Що стосується імпортованих вживаних бензинових автомобілів, то тут перше місце дісталося кросоверу Volkswagen Tiguan, до переваг якого відносять універсальність, просторий та ергономічний салон, а також високу якість матеріалів. На другій позиції опинилася ще одна модель від популярного німецького виробника – "народний" Volkswagen Golf.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових автомобілів:

Volkswagen Tiguan – 730 од.; Volkswagen Golf – 692 од.; Nissan Rogue – 612 од.; Audi Q5 – 605 од.; Audi A4 – 352 од.

Вітчизняний авторинок – останні новини

У квітні в Україні зареєстрували 19,6 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Найбільшу частку у цьому сегменті займали бензинові автомобілі, а лідером серед імпортованих вживаних автомобілів виступив Volkswagen Golf.

Повідомлялося також, що у квітні в Україні зареєстрували 6,2 тисячі нових легкових авто. Із них 66% придбали приватні покупці, частка юридичних осіб склала 34%. Найпопулярнішою моделлю серед приватних клієнтів став кросовер Toyota RAV4.

Вас також можуть зацікавити новини: