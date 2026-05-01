Дрони атакували ключовий порт у Краснодарському краї РФ: спалахнула пожежа (відео)

Сьогодні вночі декілька регіонів Росії були під атакою дронів. У Краснодарському краї постраждав важливий порт.

Так, за даними оперштабу РФ, у станиці Тамань Краснодарського краю у декількох місцях виявили уламки БПЛА. Постраждала одна людина. Крім того, повідомляється про атаку на підприємство у селищі Волна Темрюкського району. На території підприємства сталося загоряння обладнання.

Там розташований один із ключових логістичних об’єктів російського паливно-енергетичного комплексу на Чорному морі - термінал компанії "Таманьнефтегаз", що працює в порту Тамань поблизу мису Залізний Ріг.

Тг-канали пишуть, що після нічної атаки спалахнула пожежа в районі резервуарного парку "Таманьнефтегаз". Сервіс NASA FIRMS підтвреджує, що пожежа спалахнула безпосередньо на території порту, а саме нафтопаливних резервуарів біля залізничних колій.

Це один із ключових хабів РФ для експорту енергоресурсів після часткового перенавантаження потоків із Новоросійська. Через цей термінал проходять значні обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що забезпечують фінансування російської військової машини.

Потужність термінала сягає близько 19,9 млн тонн нафти та нафтопродуктів на рік. Резервуарний парк об’єкта для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу має загальний обсяг понад 1 млн кубічних метрів.

Крім того, зранку дрони атакували промисловий об’єкт у Ярославлі. Про це повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв.

За його словами, під час роботи російських засобів протиповітряної оборони та РЕБ уламки деяких дронів упали на територію підприємства. Жодних інших деталей про наслідки удару поки що немає.

у ніч на 5 травня українські безпілотники завдали ударів по трьох ключових установках первинної переробки сирої нафти на нафтопереробному заводі в місті Кіриші, а також по резервуару з паливом на розташованій поруч нафтоперекачувальній станції.

Раніше УНІАН писав, що відновлення нафтопереробного заводу в Туапсе може коштувати Кремлю близько 5 млрд доларів. А внаслідок українського удару по російській лінійній виробничо-диспетчерській станції "Пермь" було знищено всі резервуари, у кожному з яких було по 314 тисяч барелів нафти/нафтопродуктів.Загалом, серія українських ударів по енергетичній інфраструктурі РФ наприкінці березня та на початку квітня призвела до втрат Росії приблизно на 2,2 мільярда доларів недоотриманих доходів.

