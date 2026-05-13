NYT: Іран зберіг 70% ракетного арсеналу попри заяви Трампа про 'повний розгром'

Дані розвідки свідчать, що Тегеран зберіг до 70% ракетного потенціалу та більшість підземних військових об’єктів попри удари США й Ізраїлю.

Іран зберіг значну частину свого ракетного потенціалу, попри масштабну військову кампанію США та Ізраїлю. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з даними американської розвідки.

За оцінками розвідки США, Іран має оперативний доступ до 30 із 33 ракетних об’єктів уздовж Ормузької протоки. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні, оскільки через цю водну артерію проходить близько п’ятої частини світового споживання нафти.

Розвідка вважає, що іранські військові можуть використовувати мобільні пускові установки для переміщення ракет між об’єктами або навіть запускати їх безпосередньо з підземних комплексів.

Лише три ракетні майданчики біля протоки наразі оцінюються як повністю недоступні.

За даними оцінок:

Іран зберіг близько 70% мобільних пускових установок;

приблизно 70% довоєнного ракетного арсеналу залишаються функціональними;

близько 90% підземних сховищ та пускових комплексів залишаються частково або повністю придатними до використання.

Йдеться як про балістичні ракети, здатні вражати цілі в регіоні, так і про крилаті ракети меншої дальності.

Оцінки суперечать заявам Трампа та Пентагону

Нові розвіддані суперечать публічним заявам президента США Дональда Трампа та глави Пентагону Піта Гегсета, які раніше стверджували, що іранська армія була фактично знищена.

Трамп заявляв, що в Ірану "майже нічого не залишилося у військовому сенсі", а Гегсет говорив, що операція "Епічна лють" нібито зробила іранські сили "нездатними до бойових дій на довгі роки".

Втім, дані розвідки, підготовлені менш ніж через місяць після цих заяв, показують іншу картину.

США витратили значну частину запасів ракет

The New York Times зазначає, що війна серйозно виснажила американські запаси боєприпасів. Під час операції США використали:

близько 1100 далекобійних крилатих ракет;

понад 1000 ракет Tomahawk;

більше 1300 ракет-перехоплювачів Patriot.

За даними видання, поповнення цих запасів може зайняти роки.

Через обмежену кількість бомб для знищення бункерів американські військові часто намагалися не руйнувати підземні комплекси повністю, а блокувати входи до них.

У Пентагоні також враховували необхідність зберігати частину арсеналу на випадок потенційного конфлікту з Китєм або Північною Кореєю.

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль стурбований тим, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з Іраном, не вирішивши деяких ключових питань, які спочатку і стали причиною початку війни між цими двома країнами.

За даними джерел CNN, угода, яка залишить ядерну програму Тегерана частково незмінною, оминувши такі питання, як балістичні ракети та підтримка регіональних союзників, змусить Ізраїль розглядати війну як незавершену.

