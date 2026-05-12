Вчені знайшли скам'янілість істоти, чиї ноги були пристосовані для ходьби, але яка ніколи не полишала океан

Палеонтологи виявили стародавні скам'янілості раніше невідомого водного членистоногого, які дозволяють припустити, що предки сучасних багатоніжок, таких як стоноги та кивсяки, розвинули свої характерні численні ноги, ще живучи під водою, за мільйони років до того, як ступили на сушу. Про це пише Daily Galaxy.

Опублікована в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ця знахідка спростовує традиційне уявлення про те, що ноги цих істот були адаптацією до життя на суші.

Скам'янілості, знайдені в силурійській формації Брендон-Брідж неподалік від Вокеші, штат Вісконсин, датуються 437 мільйонами років і дають незвичайне уявлення про стародавній світ. Виявлення 35 виключно добре збережених екземплярів надало вченим рідкісну можливість вивчити м'язову тканину та інші деталі м'яких тканин, які зазвичай втрачаються в процесі скам'яніння.

У міру того, як вчені вивчають ці стародавні рештки, скам'янілі останки Waukartus muscularis кидають виклик нашим уявленням про еволюційний шлях цих багатоногих істот.

Відзначається, що Ваукеша, де були виявлені скам'янілості, є чудовим місцем для палеонтологів. Відомі своїми чудово збереженими м'якотілими організмами, скам'янілості Waukartus muscularis вражаюче схожі на сучасних багатоніжок і стоножок, з довгим сегментованим тілом і щонайменше 11 парами ніг. За головою істоти слідувало довге тулуб, а кілька головних кінцівок відрізнялися за розміром. Автори пишуть:

"Їхня менша довжина може вказувати на те, що вони не були пристосовані для ходьби, а спеціалізувалися на сенсорних або харчових функціях, але спосіб харчування невідомий. Тулуб Waukartus був гнучким, про що свідчать вигнуті екземпляри та варіації в характері перекриття між послідовними сегментами".

Одним із найбільш примітних аспектів цього відкриття є збереження одновидових кінцівок, ніг, які не розгалужуються, що є особливістю, яка спостерігається у наземних членистоногих. На відміну від інших древніх водних членистоногих, що мали розгалужені кінцівки (екзоподи), кінцівки Waukartus були одновидовими.

Ця дивна анатомічна особливість порушила важливе питання: чому у морської істоти кінцівки так схожі на кінцівки сучасних наземних тварин? Згідно з дослідженням, це припускає, що кінцівки вже були пристосовані для пересування по суші ще до того, як істота вийшла на тверду поверхню.

Ноги, що еволюціонували для води, але підготовлені до суші

Важливо, що відкриття одновидових кінцівок у Waukartus має вирішальне значення для розуміння того, як багатоніжки розвинули свою унікальну структуру ніг. Як зазначає дослідницька група, більшість водних членистоногих того часу мали розгалужені кінцівки, які допомагали їм плавати.

Однак Waukartus мав простіші, нерозгалужені кінцівки, типові для наземних членистоногих. Це піднімає інтригуючу можливість: ці водні предки вже втратили свої розгалужені кінцівки до переходу на сушу. В аналізі дослідницької групи йдеться:

"Одноногі кінцівки Waukartus складаються лише з ендопода - анатомічної особливості, яка інтерпретується як наземна адаптація багатоніжок, конвергентно притаманна наземним комахам і павукоподібним. Передбачуваний морський спосіб життя Waukartus вказує на те, що втрата екзопода відбулася до переходу на сушу і не є адаптивною зміною".

Цікаво, що ключовим моментом у розумінні цього відкриття є концепція екзаптації, коли ознака спочатку розвивається для однієї функції, але згодом адаптується для іншої. Згідно з дослідженням, кінцівки Waukartus, ймовірно, спочатку не були пристосовані для пересування по суші, а могли виконувати іншу функцію в підводному середовищі.

Еволюція багатоніжок: розгадка таємниці

Протягом десятиліть вчені намагалися зрозуміти, коли і як такі істоти, як багатоніжки та стоноги, розвинули характеристики, які зробили їх пристосованими до життя на суші. Відкриття у Вісконсині дає найбільш чітке уявлення про цей процес, надаючи докази того, що багато ознак, які ми пов'язуємо з наземним життям, вже існували, коли ці істоти ще перебували під водою.

Хоча точні причини зникнення екзопод у Ваукартусі залишаються неясними, скам'янілості, що збереглися в тонкошарових аргілітах формації Брендон-Брідж, дозволяють поглянути на різноманітне мілководне морське співтовариство приблизно 437 мільйонів років тому.

