Українські дрони з ШІ 'розносять' російську логістику в глибокому тилу, - Forbes

Дрони зі ШІ дедалі частіше б’ють по російській логістиці в тилу, змінюючи характер війни.

Українські сили дедалі активніше застосовують дрони зі штучним інтелектом для ударів по російських лініях постачання, розширюючи бойові дії далеко за межі фронту та змінюючи характер війни, пише Forbes.

Під час роботи на передовому командному пункті в Харківській області журналісти спостерігали, як українські оператори запускають безпілотник, який у фінальній фазі самостійно фіксує ціль і коригує наведення. Через кілька хвилин інший дрон влучив у виявлений транспортний засіб противника.

Командир підрозділу безпілотників "Ясні Очі"13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Георгій Волков зазначає, що технології кардинально змінюють тактику бою:

"Технології розвиваються, змінюючи поле бою".

За його словами, нові системи дозволяють не лише швидше знаходити цілі, а й завдавати ударів у глибокому тилу російських позицій – по логістиці, яка забезпечує наступальні дії.

Дрони як дешевша альтернатива ракетам

Українські підрозділи дедалі частіше замінюють дорогі системи високоточної зброї дешевими FPV-дронами та автономними платформами. У деяких випадках вартість таких безпілотників становить від кількох сотень до кількох тисяч доларів.

"Завдяки власним розробкам ми не обмежені в плануванні військових операцій", – зазначив один із українських офіцерів.

За даними українських військових, це дозволяє одночасно атакувати різні рівні російської логістики – від передових позицій до тилових складів і транспортних маршрутів на відстані десятків кілометрів.

Удари по логістиці замість фронтальних атак

Українська тактика дедалі більше спрямована не на пряме знищення сил противника на лінії фронту, а на руйнування системи постачання:

паливні колони;

склади боєприпасів;

командні пункти;

маршрути постачання.

Експерти зазначають, що така стратегія поступово "розмиває" можливості російської армії до ведення наступальних дій.

"Тил більше не є безпечним"

Аналітики та військові блогери визнають, що глибина фронту для російських сил більше не гарантує безпеки. Українські дрони дедалі частіше працюють на відстанях 30–100 км і більше від лінії зіткнення, вражаючи транспорт і техніку.

"Ці атаки… спричиняють перебої в ротації військ та дефіцит боєприпасів", – сказав Дмитро Путята, військовослужбовець українських Сил безпілотних систем.

За оцінками експертів, Україна рухається до моделі масового використання автономних систем, де один оператор зможе керувати десятками дронів одночасно. Ефективність таких систем залежить від радіоелектронної боротьби, погоди та швидкої адаптації противника.

Дрони з ШІ на фронті

Як повідомляв УНІАН, українські військові все частіше покладаються на системи штучного інтелекту, щоб зберегти перевагу на полі бою та пробивати глушіння зв’язку, яке стало нормою на фронті.

За майже чотири роки війни технології БПЛА в Україні та Росії еволюціонували з шаленою швидкістю. Обидві сторони виробляють мільйони безпілотників, а глушіння сигналів стало постійним фактором на лінії фронту.

Forbes пише, що внаслідок активного застосування дронів на фронті утворилася так звана кіл-зона, яка може сягати 25 кілометрів углиб від лінії зіткнення.

