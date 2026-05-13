Рубіо вперше відвідає Китай під 'новим' іменем, - The Guardian

Пекін обійшов власні санкції проти держсекретаря США, змінивши китайську транслітерацію його прізвища перед візитом Трампа до КНР.

Марко Рубіо вперше відвідає Китай разом із президентом США Дональдом Трампом, попри чинні китайські санкції проти нього. Як повідомляє The Guardian, Пекін, ймовірно, знайшов лінгвістичний спосіб обійти власні обмеження – змінивши китайську транслітерацію прізвища американського держсекретаря.

Незадовго до вступу Рубіо на посаду держсекретаря у 2025 році китайська влада та державні ЗМІ почали використовувати інший ієрогліф для написання першого складу його прізвища.

Двоє дипломатів повідомили, що ця зміна, ймовірно, пов’язана з тим, що санкції Китаю були запроваджені проти Рубіо під старим написанням його імені, яке включало заборону на в’їзд до країни.

Пекін заявив, що не блокуватиме візит

Речник посольства Китаю Лю Пен'ю заявив, що санкції стосувалися діяльності Рубіо в період його роботи сенатором США. За його словами, Пекін не має наміру блокувати держсекретаря через його минулі заяви та дії щодо Китаю.

Раніше речниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи зміну написання імені Рубіо, заявляла, що "англійське ім’я важливіше", і пообіцяла "вивчити це питання".

Рубіо був одним із найжорсткіших критиків Китаю

Під час роботи в Сенаті Рубіо активно виступав проти політики Пекіна, зокрема щодо утисків уйгурської меншини, прав людини в Китаї та політики КНР щодо Тайваню. Він також був одним із авторів американського законопроєкту про санкції через підозри у використанні примусової праці уйгурів.

Трамп і Сі Цзіньпін зустрінуться в Пекіні

Очікується, що Трамп прибуде до Пекіна в середу для переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Серед головних тем зустрічі – торгівля, штучний інтелект та ситуація навколо Тайваню.

Попри жорстку риторику Рубіо щодо Китаю в минулому, після призначення держсекретарем він підтримує курс Трампа на покращення торговельних відносин із Пекіном.

