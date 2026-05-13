У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: актуальний курс долара і євро на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 13 травня, знизився на 5 копійок і становить 44,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 52,08 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 13 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 8 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні не змінився і складає 44,19 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 8 копійок і становить 52 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,40 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: