Про факти російської агресії можна повідомити на єдиній загальнодержавній онлайн-платформі.

Уже розслідується понад 1,7 тис. воєнних злочинів Російської Федерації в Україні.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Прокуратура фіксує кожен воєнний злочин РФ на нашій землі - наразі розслідується вже 1 717 кримінальних проваджень", - заявила генпрокурор.

З них 1059 стосуються порушень законів та звичаїв війни, а 658 - інші, дотичні злочини.

Також Венедіктова нагадала про збір доказів російської агресії на єдиній загальнодержавній платформі warcrimes.gov.ua.

"Якщо ви стали свідком чи жертвою, маєте фото або відеодокази - долучайтеся до нашого фронту справедливості", - зазначила генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 березня вже чотири європейські країни взялися за розслідування російських воєнних злочинів.

Вас також можуть зацікавити новини: