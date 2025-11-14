Президент заявив, що це спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.

Вночі 14 листопада Росія запустила по Україні близько 430 дронів та 18 ракет, головний напрямок атаки – Київ. Крім того, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика", - зазначив він.

За словами Зеленського, це спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.

"Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "Іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині", - зауважив глава держави.

Він підкреслив, що Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно.

"Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення", - додав президент.

Також Зеленський обговорив жахливу атаку росіян із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Алекс висловив співчуття всьому українському народові й засудив цей підлий удар росіян. Подякував йому за ці слова підтримки. Ми обговорили подальшу підтримку України в усіх можливих напрямах і наші спільні з партнерами кроки для тиску на Росію. Тільки тиском – санкціями та силою – росіян можна змусити закінчити цю війну, яка нікому, крім них, ніколи не була потрібна. Будемо робити все можливе для цього", - зазначив глава держави.

Нічний обстріл України

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю Росія масовано атакувала Київ та область дронами та ракетами, є влучання у багатьох районах, у тому числі в багатоповерхівки. За даними поліції, у Києві внаслідок російського удару постраждали приблизно 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах.

