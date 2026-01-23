Окупанти вдарили по Запорізькій області: багато постраждалих (фото)

Загинула людина, є руйнування.

Російські окупаційні війська завдали ударів авіабомбами по селищу Комишуваха у Запорізькій області. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі. За його словами, окупанти завдали чотири удари по селищу. Загинула одна людина.

Крім того, за останніми даними, щонайменше 10 осіб постраждали внаслідок російської атаки. Серед них 8 жінок та двоє чоловіків.

Відео дня

"Шестеро людей наразі перебувають у лікарнях – проходять обстеження, четверо – від госпіталізації відмовилися", – додав Федоров.

Він також опублікував фото з наслідками російського удару по Комишувасі:

Атаки РФ по Україні

У Дніпрі російські терористи вдарили по багатоповерхівці. Ворожий дрон атакував 16-поверховий будинок, частково його зруйнувавши. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Повідомлялося про 7 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

Крім того, росіяни атакували Кривий Ріг дронами і балістикою. Під ударом була житлова забудова та обʼєкти інфраструктури. Серед постраждалих троє дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: