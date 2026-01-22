Російський дрон поцілив у 16-поверхівку в Дніпрі: є постраждалі та руйнування

Виникла пожежа, будинок частково зруйнований.

Ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок у Дніпрі, постраждали шестеро людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Понівечена багатоповерхівка. Виникла пожежа у двох квартирах", - заявив він.

За його інформацією, наразі відомо про шістьох постраждалих, серед них – 14-річна дівчинка. Її життю нічого не загрожує. У лікарні двоє – жінка 64 років та 88-річний чоловік.

Відео дня

Ганжа додав, що ще 16 мешканців врятували надзвичайники.

В Управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області зазначили, що внаслідок удару частково зруйнована житлова 16-поверхівка.

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що на момент влучання багато хто з мешканців був відсутній у будинку. Очікується, що на зв’язок вийдуть ще троє людей.

За його словами, поблизу місця атаки розгорнуто намети, де місцеві можуть зігрітися. Також відпрацьовується механізм життєзабезпечення вцілілої частини будинку.

Комбінована атака на Кривий Ріг: що відомо

Російська армія сьогодні завдала по Кривому Рогу на Дніпропетровщині комбінованого ракетно-дронового удару. Так, ворог атакував місто дронами впродовж ночі та ранку, а потім вдарив балістикою.

За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, під ударом був сектор житлової забудови та об'єкти інфраструктури. Поранення отримали 11 людей, із них троє дітей.

Внаслідок атаки сильно пошкоджено двоповерховий житловий будинок, також будинки приватного сектору, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилися близько 10 тисяч абонентів.

Вас також можуть зацікавити новини: