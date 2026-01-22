РФ атакувала Кривий Ріг дронами та балістикою: є постраждалі

Ворог атакував місто дронами впродовж ночі та ранку, а потім вдарив балістикою.

Російська армія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині дронами та балістикою, є постраждалі та пошкодження.

Оновлено о 13:01. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали, попередньо, п’ятеро людей, серед них – дитина.

"Півторарічний хлопчик у стані середньої тяжкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві будуть оговтуватися вдома", - зазначив він.

Також Ганжа додав, що через атаку понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.

Варто зазначити, що близько 11 години у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики для Кривого Рогу.

Сьогодні вранці голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що ворог вже протягом десяти годин атакує місто безпілотниками.

"З ночі та вранці ворог спрямовує на наше місто БпЛА", - зазначив він.

За інформацією Вілкула, внаслідок атаки частково зруйновано одноповерховий приватний будинок, пожежу, яка виникла, вже загасили. Поранення отримала жінка 70 років. Їй надано всю необхідну допомогу.

Атаки на Кривий Ріг

Російські окупанти в ніч на середу, 14 січня, здійснили масовану дронову атаку по місту Кривий Ріг, внаслідок чого люди залишилися без електроенергії та опалення. Зокрема, відбулися аварійні відключення від енергопостачання понад 45 тисяч абонентів, без тепла залишилися 700 будинків.

8 січні армія РФ вдарила балістичними ракетами по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. Повідомлялось про щонайменше десятьох постраждалих.

