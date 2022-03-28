Окупанти намагаються захопити порт у Маріуполі.

За останні 24 години в розташуванні російських військ на окупованій Україні істотних змін не відбулося.

Про це повідомляють в Міноборони Великобританії.

"Брак матеріально-технічного забезпечення посилюється триваючою відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Росія домоглася великих успіхів на півдні в районі Маріуполя, де тривають запеклі бої, оскільки Росія намагається захопити порт, відзначають в Міноборони Британії.

Як повідомляв УНІАН, раніше військова розвідка Британії заявила, що Росія продовжує блокаду Українського Чорноморського узбережжя. Внаслідок цього ворог відрізав Україну від Міжнародної морської торгівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: