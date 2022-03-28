За останні 24 години в розташуванні російських військ на окупованій Україні істотних змін не відбулося.
Про це повідомляють в Міноборони Великобританії.
"Брак матеріально-технічного забезпечення посилюється триваючою відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців", - йдеться в повідомленні.
У той же час, Росія домоглася великих успіхів на півдні в районі Маріуполя, де тривають запеклі бої, оскільки Росія намагається захопити порт, відзначають в Міноборони Британії.
Як повідомляв УНІАН, раніше військова розвідка Британії заявила, що Росія продовжує блокаду Українського Чорноморського узбережжя. Внаслідок цього ворог відрізав Україну від Міжнародної морської торгівлі.