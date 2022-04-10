Триває сорок шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Після провальної спроби захопити Київ окупанти змінили свої плани. Тепер вони кидають усі зусилля для проведення наступальної операції на сході України. Зокрема, існує ймовірність активізації бойових дій за Харків.

Про це свідчать оперативні дані Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00

Зараз росіяни намагаються фіналізувати підготовку до наступу на Сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника.

Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей.

Водночас, керівництво РФ намагається відновити своє положення на Херсонщині. Зокрема, імовірно війська ворога спробують зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка.

Ситуація на всіх операційних напрямках

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не відзначається.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Харків. Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій.

Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил – на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків.

Ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні угруповання військ Західного військового округу. Це нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка. Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль місто Маріуполь.

З метою посилення системи протиповітряної оборони на Донецькому напрямку окупанти здійснили переміщення дивізіону зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-350 "Вітязь" до району міста Таганрог Ростовської області.

Для відновлення втрат збройних сил російської федерації здійснюється переміщення на територію України додаткового озброєння та військової техніки з Південного військового округу.

Очікуються спроби противника наявним складом військ прорвати нашу оборону та здійснити просування до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

На тимчасово зайнятих територіях окупаційні війська продовжують заходи щодо обмеження прав та свобод громадян України. Продовжують грабунки та вбивства цивільних мешканців.

Раніше УНІАН ділився відео, на якому українські військові розбили величезну колону окупантів біля Ізюма. Також пропонували насолодитися кадрами, як на Харківщині ЗСУ збили британською ракетою Starstreak російський БПЛА.

Росіяни платять своїм життям за вторгнення в мирну Україну. Станом на 10 квітня, українські бійці перетворили на добриво вже близько 19,3 тисячі окупантів.

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