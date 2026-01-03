США судитимуть президента Венесуели Мадуро: в чому звинувачують

Подальших операцій у цій країні США більше не планують.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був заарештований американським персоналом для передання суду за кримінальними звинуваченнями в США.

Про це повідомив сенатор Майк Лі, який провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо.

Як зазначив Лі, за словами Рубіо, подальших операцій у Венесуелі не планується, оскільки Мадуро вже перебуває під вартою США.

"Щойно завершив телефонну розмову з держсекретарем Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколас Мадуро був заарештований американським персоналом для передання суду за кримінальними звинуваченнями в США", - написав він.

Як повідомляє Бі-бі-сі, США протягом багатьох років домагалися арешту Мадуро, а 5 років тому американський суд заочно звинуватив його в "наркотероризмі".

Федеральні прокурори стверджували у 2020 році, що Мадуро та його оточення співпрацювали з колумбійським повстанським угрупуванням FARC для переправлення кокаїну та зброї до США.

Тоді ж Мін'юст США звинуватив Мадуро в тому, що він керує злочинною мережею під назвою Картель де лос Солес, яку Вашингтон вніс до списку іноземних терористичних організацій.

Операція США у Венесуелі

Сьогодні вночі в столиці Венесуели Каракасі лунали вибухи, на вулицях була військова техніка. ЗМІ повідомляли, що обстрілу зазнали резиденція міністра оборони країни і порт.

А нещодавно президент США Дональд Трамп прокоментував операцію у Венесуелі. Він сказав, що її провели США і підтвердив її успішність.

Трамп повідомив, що американські військові захопили президента країни Ніколаса Мадуро.

"США успішно провели масштабний удар по Венесуелі та її президенту Ніколасу Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни", - повідомляв Трамп кількома годинами раніше.

