'Дурна авантюра' чи 'блискуча операція': як сенатори США реагують на удари по Венесуелі

Сенатори США різко розділилися в думках щодо дій Дональда Трампа у Венесуелі. Як пише NBC News, при цьому навіть деякі із союзників президента критикують його дії.

Так, серед критиків операції США, - сенатор-республіканець Майк Лі, який є одним із найвірніших прихильників Трампа.

"Я з нетерпінням чекаю, щоб дізнатися, чи є щось, що може конституційно виправдати ці дії за відсутності оголошення війни або дозволу на застосування військової сили", - написав Лі на своїй сторінці в X.

Сенатор Рубен Галлего, демократ з Аризони, заявив, що "у нас немає причин для війни з Венесуелою".

"Ця війна незаконна, і це ганьба, що менш ніж за рік ми перетворилися зі світового поліцейського на світового хулігана", - сказав він.

Сенатор Брайан Шац, демократ із Гаваїв, також підтримав коментарі Галлего на X, сказавши: "Ми вже повинні були навчитися не вплутуватися в чергову дурну авантюру".

Водночас деякі республіканці хвалять Трампа за удари по Венесуелі

"Спасибі президенту Трампу за його лідерство і рішучість, а також нашим відважним військовослужбовцям, які провели блискучу військову операцію", - написав у X конгресмен Карлос Гіменес, республіканець із Флориди. "Наша країна стала безпечнішою, ніж будь-коли".

Конгресмен Маріо Діас-Баларт, республіканець із Флориди, також похвалив Трампа за його "рішуче лідерство".

"Наша країна зіткнулася з безпрецедентною загрозою національній безпеці з боку незаконного режиму Мадуро", - сказав він.

Операція США у Венесуелі

Сьогодні вночі та вранці США обрушили на столицю Венесуели, Каракас, безліч ударів, цілями були військові об'єкти.

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція пройшла успішно, а також повідомив про захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро. Він також пообіцяв провести прес-конференцію, на якій розкрити всі деталі.

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау заявив, що Ніколас Мадуро "постане перед правосуддям".

