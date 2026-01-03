Енергетичний терор: вночі РФ залишила людей без світла і пошкодила лінію ЗАЕС

Окупанти продовжують бити по енергетичній інфраструктурі Україні, частина споживачів знеструмлена.

У ніч з 2 на 3 січня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила живлення з однією з високовольтних ліній внаслідок бойових дій. Про це повідомляє Міненерго.

Енергетики нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення російські терористичні удари неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС і сумарно 12 разів "відправляли" станцію у блекаут. Останній такий випадок стався менше як місяць тому.

Більше того, РФ цілеспрямовано виводить з ладу енергетичну інфраструктуру станції та тестує підключення ЗАЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації.

Відео дня

Вночі ворог також вкотре обстрілював енергетичну інфраструктуру в Миколаївській та Херсонській областях, що призвело до знеструмлення споживачів на Миколаївщині. Під ударом окупантів на Херсонщині опинилася місцева Херсонська ТЕЦ.

Аварійно-відновлювальні роботи на уражених об’єктах тривають, у тому числі на Одещині та Київщині, де стабільне електропостачання відновлюють після попередньої атаки.

Наразі найважча ситуація зі світлом у прифронтових та прикордонних регіонах, де споживачі вже довгий час залишаються знеструмленими. В цих регіонах відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

У Міненерго нагадали, що актуальні графіки подачі світла слід шукати на офіційних ресурсах обленерго.

Удари РФ по енергетиці України – головні новини

За словами енергетика Сергія Переверзи, зараз ворог почав застосовувати нову тактику і методично руйнує енергетичну інфраструктуру. Для цього росіяни можуть кілька днів поспіль цілодобово обстрілювати одну і ту саму підстанцію, аби зруйнувати її вщент.

Щоб забезпечити споживачів світлом, Україна посилила імпорт електроенергії з Європи. За словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченка, вже 2 січня був оновлений минулорічний добовий рекорд імпорту електроенергії. Це надає додаткові можливості для балансування енергосистеми і потенційно може скоротити тривалість відключень.

Вас також можуть зацікавити новини: