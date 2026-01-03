США збиралися вдарити по Венесуелі ще на Різдво, - CBS News

Удари було відкладено, зокрема, через несприятливі погодні умови.

Президент США Дональд Трамп схвалив удари по Венесуелі ще кілька днів тому. Про це CBS News розповіли два американські чиновники.

"Президент Трамп дав американським військовим зелене світло на нанесення наземних ударів по Венесуелі за кілька днів до початку самої операції", - пише видання.

Водночас, за даними джерел, військові чиновники обговорювали можливість проведення місії на Різдво, але пріоритет було віддано авіаударам США в Нігерії по цілях ІДІЛ.

У дні після Різдва з'явилося більше потенційних можливостей для нанесення ударів для американських військових, але операцію було відкладено через погодні умови.

Чиновники заявили, що американським військовим потрібні були погодні умови, максимально сприятливі для успіху місії.

США розпочали операцію проти Венесуели - що відомо

Сьогодні вночі в столиці Венесуели Каракасі лунали вибухи, над містом працює ППО, на вулиці виведено військову техніку. Повідомляється, що обстрілу зазнали резиденція міністра оборони Венесуели і порт у столиці країни.

Білий дім офіційно не коментував операції, але, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах.

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану у зв'язку з атакою на країну. При цьому в уряді країни заявили, що "мета атаки США - захоплення венесуельської нафти і корисних копалин".

