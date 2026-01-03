Данія посилить правила депортації для іноземців: що зміниться

Іноземці, які отримали тюремний термін не менше одного року за тяжкі злочини, підлягатимуть депортації.

У Данії планують цього року посилити правила депортації для деяких категорій іноземних громадян, повідомляє Euractiv.

Так, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила у своєму новорічному зверненні, що іноземні громадяни, засуджені за тяжкі злочини, підлягатимуть депортації, якщо їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше одного року. При цьому їх вишлють із країни незалежно від їхніх зв'язків із Данією та рівня інтеграції в суспільство.

Фредеріксен заявила, що уряд незабаром запропонує "комплексну реформу системи депортації".

"Це означатиме, що з Данії буде депортовано ще більше іноземних злочинців", - сказала вона.

Фредеріксен підкреслила, що завдяки суворій імміграційній політиці Данія вже депортує багатьох іноземних злочинців, і акцентувала увагу на проблемі безпеки на дорогах.

"Нам не потрібні ваші безрозсудні дії за кермом і культура домінування. Вам тут не місце", - заявила Фредеріксен.

Як зазначає Euractiv, згідно з даними за 2024 рік, близько чверті водіїв, яких визнано винними в нерозважливому водінні в Данії, є іноземними громадянами.

Раніше Фредеріксен очолила рух за перегляд правил захисту прав людини у сфері міграції. У грудні 2025 року більшість країн Ради Європи підтримали цю ініціативу. Однак Фредеріксен наголосила, що Данія не чекатиме, поки суд змінить практику. "Замість того, щоб чекати кілька років, (...) ми беремо ініціативу у свої руки і впроваджуємо законодавство до літа", - сказала вона.

У Нідерландах збираються закрити пункти розміщення для українських біженців. Українців хочуть зобов'язати самостійно шукати й оплачувати житло, а також медичне обслуговування. Зазначається, що це може статися вже після закінчення терміну дії спеціальних правил захисту Європейського Союзу в 2027 році.

А в Німеччині партія Християнсько-соціальний союз, закликала до посилення міграційної політики щодо українців і сирійців.

"Ми вимагаємо, щоб усі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині", - йдеться в проєкті.

