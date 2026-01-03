Експерт назвав найуразливіші ланки української енергетики

На його думку, найважливіше - це "зелена" генерація.

Україна закінчила 2025 рік із додаванням ще 1,8 ГВт потужності і з суттєво пораненою енергетичною системою. Про це розповів енергетичний експерт "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв в етері Українського Радіо.

"У нас є проблеми з видачею потужностей від наших генеруючих об'єктів у загальнонаціональну мережу. Це пов'язано з тим, що ворог руйнує ці великі підстанції. Знижено на кінець року, і це вже вдруге за осінньо-зимовий період, видачу електроенергії від атомних електростанцій. І пов'язано це з тим, що ворог розбиває наші мережі і ми не можемо просто цю електроенергію прийняти і розподілити в регіони", - сказав він.

За його словами, найуразливішими є теплоелектроцентралі і "зелена" генерація.

Відео дня

"Найуразливішими, як показала практика, є теплоелектроцентралі, міські ТЕЦ. Наприклад, у Києві ворог намагається постійно влучити в ТЕЦ-5 і в ТЕЦ-6. У Харкові ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 він зруйнував повністю. ТЕЦ-5 там частково відновили, але ворог знов туди ударив. Він там прекрасно все бачить, що почав об'єкт працювати. Якщо працює Харківська ТЕЦ-5, то ворог навіть із Бєлгородської області може в бінокль побачити дим з її труб. Там 30 км до кордону, тому він на власні очі може бачити цей об'єкт", - зазначив аналітик.

Ігнатьєв стверджує, що старі теплоелектростанції, такі як Бурштинська ТЕС, не проєктувалися на витримку якихось військових ризиків, тому ворог легко ракетами пробиває покрівлі:

"Їх захистити дуже важко, оскільки це великі об'єми бетонних робіт і це фактично треба перепроєктувати цю будівлю. Тому тут вихід такий, що поступово на майданчиках, де були пошкоджені або зруйновані теплоелектростанції, будувати нові типи генерації. Наприклад, газопоршневу генерацію. Це мобільні контейнери, які швидко збираються і можуть, в принципі, замінити ці теплоелектростанції".

На його думку, найважливіше - це "зелена" генерація.

"Ця генерація дуже руйнується. Мало хто про це говорить, але, наприклад, і в Павлограді була пошкоджена сонячна станція, і в глибокому тилу на Львівщині. А із таких курйозних ситуацій, якщо так можна сказати, - це потрапляння бойової частини "Шахеда" у "Вітропарк Очаківський" в Миколаївській області. Це був працюючий вітрогенератор і в одну лопасть потрапила бойова частина "Шахеда". З теорії ймовірності це достатньо малоймовірний факт, але ось таке є. Тому так, "зелена" генерація є найслабшою, хоча є розподіленою", - додав експерт.

Як Україна вирішує проблеми з енергетикою

З 1 січня 2026 року максимальний місячний обсяг експорту електроенергії з країн Європейського Союзу до України та Молдови зріс до 2450 МВт.

За словами голови правління диспетчера енергосистеми Віталія Зайченка, збільшення імпорту надає Україні додаткові можливості для балансування енергосистеми. Відповідно, ці додаткові кіловати можуть потенційно посприяти зменшенню тривалості відключень.

Вас також можуть зацікавити новини: