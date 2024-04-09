Найгарячіше було на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Сили оборони знищили три засоби протиповітряної оборони окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що підрозділами ракетних військ Сил оборони завдано ураження по одному району зосередження особового складу та трьох засобах протиповітряної оборони окупантів. Крім того, протягом доби наша авіація завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і двох зенітно-ракетних комплексах противника.

"В той же час російські окупанти завдали 7 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними Генштабу, протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень, з них дві третини були на двох напрямках. Найгарячіше було на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, де ворог провів 45 атак.

"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення", - повідомили військові.

Водночас на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжували стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, східніше Водяного, Урожайне де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районі населеного пункту Уманське Донецької області, де ворог, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів", - зазначають у Генштабі.

Між тим на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

"На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, тричі атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Андріївка Луганської області. Також ворог намагався вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра – була атака на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області", = додали в ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, оцінюючи ситуацію на фронті, зазначив, що найближчі місяці будуть непростими.

За його словами, по всій лінії фронту відбуваються військові дії, але на сході - Донецька і Луганська області - спроби наступальних операцій ворога носять "особливо активний характер".

Як сказав розвідник, і зараз непросто, бо наші оборонці стримують чергові навали російських окупантів. Зокрема, складні бої точаться поблизу Часового Яру та на інших ділянках.

Вас також можуть зацікавити новини: