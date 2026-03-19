Хочуть захопити до 'червоної дати': в ЗСУ повідомили, які міста під загрозою окупантів РФ

Першою ціллю ворога є Костянтинівка, а далі вони будуть просуватись у бік Слов'янська, каже Дмитро Запорожець.

Окупаційні війська РФ значно посилили тиск на фронті й на Сході намагаються реалізувати новий план із захоплення стратегічних центрів регіону. Російське командування визначило конкретні дедлайни для прориву оборони на Краматорському та Слов’янському напрямках, повідомив в коментарі "Суспільне" речник 11-го армійського корпусу Збройних Сил України Дмитро Запорожець.

Костянтинівка стала першою великою ціллю агресора - її хочуть взяти під контроль уже до травня. Далі за графіком в окупантів літній наступ, протягом якого вони прагнутимуть розгорнути повномасштабні бої за Краматорськ та Слов’янськ протягом наступних кількох місяців. Для реалізації цього плану ворог масовано залучає тактичну авіацію, артилерійські обстріли стають інтенсивнішими щодня, повідомив військовий.

За словами Запорожця, окупанти шукають слабкі місця в українській лінії оборони. Наприклад, на Слов’янському напрямку вони намагаються зайняти вигідні позиції біля Кривої Луки та Закітного. Запеклі зіткнення тривають поблизу Федорівки Другої та Никифорівки. Там ворог намагається "зачепитися" за житлову забудову, щоб закріпити успіх.

Відео дня

Збройні сили України чинять активний опір на Краматорському напрямку. Зокрема в районі Міньківки наші бійці проводять операції з вибиття окупантів. Дмитро Запорожець скептично оцінює шанси агресора на виконання поставлених Москвою планів.

"Я думаю, що в них це не вийде, попри ті ресурси, в тому числі людські, які вони підтягують", - наголосив речник 11-го армійського корпусу.

Проте фронт наближається до великих міст: наразі відстань від лінії бойового зіткнення до Краматорська становить близько 40 кілометрів. Ця дистанція дозволяє росіянам бити по міській інфраструктурі з артилерії.

Яка ситуація зараз на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зростання воєнної активності окупантів на тлі хорошої погоди. Під час оперативної наради, присвяченої стану інженерного забезпечення оборонних рубежів, було визначено ключові завдання: укріплення фортифікаційних споруд, розвиток систем протидії дронам та підготовка населених пунктів до оборони.

Тим часом ЗСУ демонструють успіхи на трьох напрямках фронту: Куп'янському, Костянтинівка-Дружківка та західній частині Запорізької області. Інститут вивчення війни (ISW) фіксує просування російських військ на Покровському напрямку.

А ще, за даними OSINT, окупанти припинили масові атаки бронетехнікою, переходячи до піхотних наступів без підтримки бронетехніки. За січень було знищено 14 танків армії РФ, у лютому - лише 5 одиниць.

