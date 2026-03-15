Пішла епоха: Росія практично припинила втрачати танки на фронті, – OSINT

Бронетанкових штурмів більше немає, тепер росіяни йдуть в атаку без підтримки бронетехніки.

Росія практично перестала втрачати танки на фронті, що, ймовірно, пов’язано з остаточною відмовою від їхнього застосування у штурмових операціях. Про це у соцмережі X пише OSINT-дослідник Річард Верекер.

За його підрахунками на основі доступних у мережі фото та відео, у січні окупанти втратили 14 танків, у лютому – лише 5 одиниць. Для порівняння, у березні 2022 року Росія втратила 278 танків (місячний максимум за час війни). У наступні місяці втрати завжди вимірювалися десятками або навіть сотнями. Лише у другій половині 2025 року вони знизилися до рівня 27-41 на місяць.

"Я не знаю, чому цифри так сильно впали, але частково це може бути пов’язано з поєднанням зміни тактики на полі бою та, можливо, меншої кількості фотографій, що поширюються, оскільки увага переноситься на Іран", – пише аналітик.

Разом з тим Верекер констатує, що зі списку втрат повністю зникли нові танки Т-90. Востаннє їх знищення фіксувалося три місяці тому.

Як писав УНІАН, з кінця минулого року втрати Росії у вигляді вбитих і важкопоранених почали стабільно перевищувати кількість завербованих. Це позбавило Росію можливості нарощувати своє армійське угруповання на фронті.

Також ми писали, що в останні дні різко зросла кількість знищених російських артилерійських систем, що може бути пов'язано з появою нових українських дронів, здатних діяти на великій відстані. За словами військового експерта Павла Нарожного, Сили оборони могли змінити пріоритети і зосередитися на полюванні за артилерією, тоді як раніше основною метою була російська логістика.

