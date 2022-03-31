Бойовики обіцяли навчання на російських полігонах, а відправили на війну, кажуть солдати.

Студенти з так званої "ДНР" заявили, що бойовики примусово мобілізували їх та відправили на війну в Україну. Прибуття на передову стало для них шоком, адже окупанти обіцяли навчання на полігонах.

Про це вони розповіли на брифінгу опубліковано в YouTube UkraineMediaCentre Kyiv.

Студенти розповіли, що їм видали іржаву зброю, а поводитися з нею вчили у потязі дорогою на війну.

"В один із "прекрасних" днів нас розбудили, мовляв, все, екстрена евакуація, наше місцеперебування виявили. Нам у Макіївці видали зброю, автомати. Патронів, нічого не було, просто чотири магазини, автомат – усе, більше нічого не було". За це ми повинні були нести відповідальність. Потім нас завантажили в автобуси і ми поїхали в інше місто на електричку, після чого привезли до Іловайська", – розповів один з окупантів.

Мобілізовані студенти щиро сподівалися, що їдуть в Росію на курс молодого бійця.

"Всі думали, що ми поїдемо в Росію на навчання, там проходитимемо курс молодого бійця на полігонах тощо. Мій взвод сформувався вже на території України. До цього я був не розподілений", – пояснив він.

19-річний студент з Донецька Васильченко Владислав Ігорович розповів, що їм дали зброю з іржею. Ніхто детально не навчив, як її використовувати.

"Посадили нас у поїзд, там нам тільки показали, як розбирати-збирати зброю, особливо нічого не пояснюючи. Ми абияк її розібрали. Більшість зброї була іржава. У одного хлопця, коли він витяг пружину зі ствольного короба, вона була настільки іржава, що розпалася у нього в руках. Таке озброєння видали", – розповів Васильченко.

За його словами, студентів везли у потязі два дні та привезли у спортивний центр. Там вони перебували один день. Наступного дня після підйому усіх повезли у невідомому напрямку без пояснень.

Солдати перетнули кордон й зрозуміли, що їх привезли на війну в Україну.

"Вже при в'їзді до села Веселе в Харківській області в Україні ми зрозуміли, де ми перебуваємо, що викликало в нас невеликий шок. Зв'язку не було. Зрідка тільки з'являвся, тоді ми зв'язалися з батьками та розповіли про те, що відбувається. Вони, м'яко кажучи, теж були шоковані", – зазначив студент.

Нагадаємо, мобілізацію Росія проводить і на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Серед тих, кого силою відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через загрози застосування сили до їхніх рідних.

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