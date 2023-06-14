Пошкоджено та знищено було 56 одиниць техніки загарбників.

За добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими на Таврійському напрямку склали майже чотири роти. Захисники України перетворили на металобрухт десятки одиниць техніки росіян.

"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", - повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

Крім того, знищено та пошкоджено було 56 одиниць військової техніки противника. Йдеться, зокрема про дев’ять танків, дев’ять бойових машин піхоти, два легких броньованих багатоцільових тягачі, дві гаубиці 2С19 "Мста-С", чотири самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт".

Також це зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", реактивна система залпового вогню "Ураган", три комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель", комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-2", безпілотник Shahed-136 та два бронеавтомобілі "Тигр". Крім того, знищено було шість складів з боєприпасами ворога.

Ситуація на фронті - головні новини

Протягом минулого тижня українські воїни звільнили 90 квадратних кілометрів територій та сім населених пунктів.

14 червня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони України за останні три дні в ході наступальної операції просунулись на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько трьох квадратних кілометрів території.

Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх наступу ЗСУ на фронті. Зокрема, минулої доби на різних ділянках Бахмутського напрямку українські захисники пройшли вперед на відстань від 200-500 м, а на Запорізькому напрямку - від 300-350 м.

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