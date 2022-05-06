Російські окупанти продовжують нести суттєві втрати у особовому складі та техніці.

У психіатричній лікарні в Ростовській області Росії перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам Російської Федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника", - йдеться у дописі.

За даними Генштабу, станом на 5 травня українські війська ліквідували вже близько 24,9 тис. російських окупантів.

Попри те, що Росія приховує втрати в Україні, російські окупанти розповідають реальну картину війни своїм рідним. Зокрема, розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною. Він скаржиться на великі втрати в Україні, а також на командирів-боягузів.

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