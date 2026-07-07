Полковник ЗСУ пояснив, чому зараз збільшилася загроза для Запоріжжя

Українським військовим вдалося відтіснити противника на Оріхівському напрямку.

Росіяни збільшують дальність засобів ураження - саме через це посилилася загроза для міста Запоріжжя. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин.

За його словами, загроза для обласного центру збільшилася не через те, що ворог до нього наблизився. Насправді зараз від позицій ворога до Запоріжжя приблизно 30-35 км, бо Сили оборони на Оріхівському напрямку, який найближчий до міста, провели активні дії. Зокрема, противника відтіснили з деяких позицій та відновили за ними контроль.

"Загроза для Запоріжжя збільшилася, бо противник збільшує дальність своїх засобів ураження. Зокрема, тих самих FPV-дронів, а також дронів на оптоволокні, які зараз летять на відстань на 30 км й далі. Наприклад, він застосовує різні системи та різні способи доставки FPV-дронів", - сказав військовий.

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Крім того, додав Волошин, окупанти завдають ударів по місту КАБами, ракетами різних модифікацій та дронами типу "Шахед". Це основне озброєння противника, яке він застосовує по населених пунктах, розташованих як неподалік лінії бойового зіткнення, так й у глибокому тилу України, зазначив речник.

Ситуація на півдні - що відомо

Як писав УНІАН, вчора, 6 липня, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що російські окупанти перебувають приблизно за 30 кілометрів від міста Запоріжжя.

Він зазначив, що заява диктатора Володимира Путіна про те, що російські солдати вже за 9 кілометрів від південних околиць обласного центру, не відповідають дійсності.

Волошин додав, що запеклі бої тривають біля населених пунктів Плавні та Приморське, ЗСУ проводять активні дії, відтісняючи противника з околиць Степногірська.

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