Наразі Україна бореться з нової тактикою російських бомбардувань за допомогою засобів ППО.

Росіяни щодня накидають сотню плануючих бомб на українські позиції вздовж лінії фронту. КАБи є "диво-зброєю" для росіян, зазначили в Ukrainian Deep State, а протидії в українців "практично немає".

Як зазначає Forbes, протягом кількох днів окупанти запускали по 125 КАБів щоденно, щоб пробити оборону Авдіївки. Місто стало непридатним для ведення оборонних операцій 110-ї механізованої української бригади.

Звісно, ​​у бригади були й інші проблеми - зокрема, нестача артилерійських боєприпасів. Але КАБи стали останньою краплею.

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"Всі будівлі та споруди після вибуху лише одного КАБу просто перетворюються на вирву", – написав Єгор Цукор, солдат 3-ї окремої штурмової бригади.

Масштабне розширення протиповітряної оборони України на передовій лінії може притупити переваги Росії у планному бомбардуванні. Українські ВПС в лютому перекинули частину батареї Patriot на східну лінію фронту. Завдяки цьому вдалося збити 13 бомбардувальників Су-34 і Су-35.

Приблизно 8 березня російський безпілотник помітив батарею Patriot, що рухалася поблизу лінії фронту, і передав координати. Балістична ракета росіян "Іскандер" уразила дві українські пускові установки.

Військово-повітряні сили України мають лише три батареї Patriot американського виробництва, разом - близько трьох десятків пускових установок. Київ не може ризикувати втратою Patriot, особливо під час посилених повітряних атак Росії.

У середині березня удари КАБами припинилися, але досить швидко поновилися з частотою сотень на день. Спочатку росіяни атакують КАБами, а потім пускають у бій піхоту.

Незрозуміло, як українці можуть припинити ці авіабомбардування просто зараз. Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що постачанням винищувачів F-16 має допомогти.

"F-16 має кращі датчики, системи самозахисту та ракети, ніж нинішні винищувачі Су та МіГ. Якщо Київ готовий ризикнути своїми дорогоцінними F-16 - лише 50 чи 60 з яких він збирається отримати, починаючи з цієї весни чи літа, - йому вдасться відбити атаки плануючих бомбардувальників", - пише видання.

Але може пройти деякий час, перш ніж F-16 з'являться в країні в достатній кількості, щоб мати суттєве значення. Поки ж українська сторона може розгорнути наземну протиповітряну оборону проти російських бомбардувальників, якщо не враховувати ризик для екіпажів. У цих екіпажів також є мало ракет певних типів, сказав Гаврилюк.

Генерал, очевидно, мав на увазі дефіцит ракет Patriot американського виробництва. Втім, пакет допомоги США наразі заблоковано у Конгресі.

"Ці та інші фактори ускладнюють виконання завдань Силами оборони України з відсічі агресору", – сказав Гаврилюк.

КАБи на фронті - останні новини

Російська армія збільшила кількість застосування КАБів на Бахмутському напрямку.

РФ почала більше бити КАБами по позиціях військових, а не міській забудові населених пунктів. Крім того, речник зазначив, що Росія поєднує ці удари зі штурмовими діями. В них беруть участь як підготовлені війська, так і ті, "кого не шкода".

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