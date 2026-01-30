Трамп заявив про енергетичне перемир'я в Україні, але Москва поки мовчить, - CNN

На переговорах в Абу-Дабі американські чиновники висунули ідею такої паузи в бойових діях.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін погодився на тиждень припинити удари по великих українських містах, включаючи Київ. Як пише CNN, Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі в четвер заявив, що "особисто" попросив про це Путіна, пославшись на "сильні морози", з якими зіткнулася Україна. При цьому він не уточнив, коли саме відбулася їхня розмова.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обговорення тимчасового припинення атак на енергетичну інфраструктуру відбулося в ході тристоронніх зустрічей між офіційними особами США, України та Росії в Абу-Дабі минулого тижня.

"Особа, знайома з ходом обговорень, повідомила, що американські чиновники висунули ідею такої паузи в бойових діях, хоча на той момент було неясно, чи погодиться на це Москва", - пише CNN.

Водночас Росія поки що публічно не підтвердила, що погодилася на запропоноване припинення атак. У четвер, відповідаючи на питання про можливе енергетичне перемир'я, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не дав жодних роз'яснень, заявивши, що "поки що не може це коментувати".

Попередні спроби тимчасового перемир'я між Росією та Україною не увінчалися успіхом. Україна звинуватила Росію в порушенні запланованого триденного перемир'я в травні минулого року, яке Москва оголосила, що буде дотримуватися з "гуманітарних міркувань". У той час як російські державні ЗМІ заявили, що перемир'я набуло чинності, українські військові заявили, що атаки тривали протягом усього періоду. Однак Міністерство оборони Росії заявило, що його війська "припинили всі бойові дії" і звинуватило Україну в продовженні атак.

Чи реальне енергетичне перемир'я

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер на своїй сторінці в соцмережі X розповів, що українські чиновники повідомили йому про те, що вони дізналися про припинення вогню з РФ із заяв Трампа і не отримували сигналу з боку Росії. Також він зазначив, що українські чиновники не впевнені, що перемир'я дійсно встановлено.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов також вказував, що якщо з'явиться взаємна домовленість з РФ про припинення ударів дипстрайками, то така інформація, перш за все, буде оприлюднена офіційними особами і підрозділами Сил оборони, а не в російських Telegram-каналах.

