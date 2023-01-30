Олексій Данілов зазначив, що Росії під час мобілізації призвали 300 тисяч осіб.

Російська Федерація має в резерви 150 тисяч осіб в резерві для нового наступу на Україну. Київ потужно готується до такого сценарію розвитку подій.

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що в Росії під час мобілізації призвали 300 тисяч осіб – 150 вже відправили на фронт, а ще 150 проходить підготовку на різних полігонах в РФ і Білорусі.

"Ми розуміємо загрози і виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося. Кожен день президент спілкується зі своїми іноземними колегами по військовій допомозі і кожен день триває робота всередині нашої країни. Так, це для нас виклик, але ми це витримаємо, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше. Тоді ми були наодинці з країною-агресором. Не вірили в нашу перемогу і нашу здатність тримати удар", - зазначив Данілов в ефірі національного марафону.

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При цьому він вказав, що ситуація сьогодні зовсім інша і щотижня з'являються новини з різних куточків світу про допомогу Україні.

Новий наступ Росії на Україну - що відомо

Останнім часом з'явилася інформація про можливий новий наступ російських загарбників на Україну. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, наступ може статися через 1-2 місяці.

При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що новий наступ російських окупантів може статися найближчим часом.

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