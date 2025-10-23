Велика Британія призначила нового посла в Україні

Досвідчений дипломат який раніше представляв Лондон у Саудівській Аравії, очолить британське посольство в Києві восени 2025 року, замінивши Мартіна Гарріса.

Новим послом Сполученого Королівства в Україні стане Ніл Кромптон, командор ордену Британської імперії. Він замість Мартіна Гарріса розпочне роботу в Києві у жовтні 2025 року, повідомив уряд Великої Британії.

"Пан Ніл Кромптон призначений послом Його Величності в Україні після пана Мартіна Гарріса, який переходить на іншу посаду в дипломатичній службі", — йдеться у заяві.

До цього Кромптон у 2020–2025 роках обіймав посаду посла Великої Британії в Саудівській Аравії. Дипломат має великий досвід у міжнародних відносинах і працював у низці ключових напрямів зовнішньої політики Лондона.

Призначення Кромптона відбувається на тлі тривалої підтримки України з боку Британії, яка залишається одним із головних партнерів Києва у сфері оборони, дипломатії та відновлення.

Як повідомляв УНІАН, британський уряд розглядає можливість фінансування нової хвилі кредитів Україні за рахунок мільярдів фунтів стерлінгів російських державних активів, заморожених у Великій Британії.

Хоча левова частка російських активів - 185 млрд євро - заморожена в ЄС у бельгійському депозитарії Euroclear, близько 25 млрд фунтів стерлінгів зберігається у Великій Британії.

