Велика Британія призначила нового посла в Україні

Новим послом Сполученого Королівства в Україні стане Ніл Кромптон, командор ордену Британської імперії. Він замість Мартіна Гарріса розпочне роботу в Києві у жовтні 2025 року, повідомив уряд Великої Британії.
"Пан Ніл Кромптон призначений послом Його Величності в Україні після пана Мартіна Гарріса, який переходить на іншу посаду в дипломатичній службі", — йдеться у заяві.
До цього Кромптон у 2020–2025 роках обіймав посаду посла Великої Британії в Саудівській Аравії. Дипломат має великий досвід у міжнародних відносинах і працював у низці ключових напрямів зовнішньої політики Лондона.
Призначення Кромптона відбувається на тлі тривалої підтримки України з боку Британії, яка залишається одним із головних партнерів Києва у сфері оборони, дипломатії та відновлення.
Як Британія допомагає Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, британський уряд розглядає можливість фінансування нової хвилі кредитів Україні за рахунок мільярдів фунтів стерлінгів російських державних активів, заморожених у Великій Британії.
Хоча левова частка російських активів - 185 млрд євро - заморожена в ЄС у бельгійському депозитарії Euroclear, близько 25 млрд фунтів стерлінгів зберігається у Великій Британії.