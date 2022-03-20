Він назвав українців "героїчним народом, який хоробро бореться за свою землю".

Ветеран з Польщі Якуб-Томаш Новаковський підтримав українців, які мужньо борються з російськими окупантами.

Відеозвернення Новаковського з'явилося у мережі.

Ветеран був у лавах польської Армії Крайової та брав участь у Варшавському повстанні проти нацистів у 1944 році.

"Звертаюся до тебе, дорогий і героїчний народе, який так хоробро бореться за свою землю і незалежність проти варварського російського вторгнення, яке знищує вашу прекрасну країну. Надсилаю вам всебічну підтримку від польських військових. Тримайтеся у своїй героїчній боротьбі так, як ми це робили за часів німецької та радянської окупації", - сказав він.

Ветеран зізнався, що знає кілька українських пісень й навіть заспівав одну з них.

"Продовжуй боротися, Україно. Борони свою незалежність. Я вірю, що допомога для тебе буде щоразу більшою від держав, які пасивні, але зрештою зрозуміють - якщо вас не захистити, то настане їхня черга", - підсумував ветеран.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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