Він стверджує, що ЗСУ вдало продовжують оборонні дії на цьому напрямку.

Наразі ситуація на фронті у Дніпропетровській області дещо стабілізувалася у порівнянні з попередніми місяцями – ворог не має там успіхів. Про це повідомив військовослужбовець, старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс".

"На Дніпропетровщині обстановка дещо стабілізувалася за останні місяці", - зазначив він.

За словами військового, лінія бойового зіткнення від Удачного до Комара на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей фактично стабілізувалася.

Відео дня

"Ворог не має успіхів. Десь видихнувся, десь наші підрозділи зайняли рубежі за річками і вдало продовжують оборонні дії", - розповів "Алекс".

Він додав, що ситуація в напрямку Покровського також більш менш стабілізувалася у порівнянні з минулими місяцями.

Звільнення населеного пункту на Дніпропетровщині

Нещодавно бійці 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ звільнили село Тихе в Дніпропетровській області.

У бригаді розповіли, що вибити ворога з Тихого та зачистити село від окупантів бійцям вдалося завдяки злагодженим і чітким діям, грамотному плануванню та відважній реалізації.

У 67 ОМБр підкреслили, що зараз Тихе перебуває під контролем українських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: